O estatuto de Pepe de grande capitão no FC Porto não ficou beliscado pela expulsão em Alvalade, onde os dragões saíram derrotados por 2-0. Segundo o CM apurou, o central portista nem se justificou ao grupo pela agressão a Matheus Reis que resultou no vermelho direto (51’) após a intervenção do VAR, por considerar que foi injustamente admoestado.









