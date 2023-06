Extremo belga da segunda divisão francesa é alvo do FC Porto

Norman Bassette, extremo de 18 anos, é alvo do FC Porto para a nova temporada.Quem o garante é o jornal ‘L’ Equipe’ que diz que os dragões já apresentaram uma proposta ao Caen, emblema da segunda divisão francesa, onde alinha o jogador belga. Segundo a mesma publicação, o objetivo dos dragões passa por contratarem o extremo para depois o emprestarem. Outra das possibilidades é que Bassette possa ser integrado na equipa B para ser acompanhado e iniciar o processo de adaptação ao nosso País.Bassette fez 22 jogos na última temporada e marcou seis golos pelo Caen. Tem valor de mercado avaliado em 500 mil euros e está no Caen desde 2020, ano em que foi contratado ao Eupen da Bélgica.Entretanto, grande parte do plantel portista partiu esta quarta-feira de férias, dias depois da conquista da Taça de Portugal.O dia ainda não foi tornado público, mas certo é que o FC Porto, com ou sem o técnico Sérgio Conceição ao leme, vai apresentar-se ao trabalho no Olival, na primeira semana de julho.