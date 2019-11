Extremo benfiquista Rafa recupera à Chiquinho

Rafa está a fazer uma recuperação... à Chiquinho e tudo aponta no sentido de defrontar o Sporting no dérbi a 18 de janeiro, apurou oO extremo benfiquista lesionou-se no dia 25 de outubro, na partida do Benfica com o Lyon na Luz (2-1), para a Liga dos Campeões. A lesão, provocada pelo relvado, foi idêntica à de Chiquinho: desinserção do tendão médio adutor.O departamento médico do Benfica está a utilizar o mesmo método de recuperação utilizado relativamente a Chiquinho e os primeiros resultados são bastante otimistas.As melhoras de Rafa são evidentes, o que faz com que os clínicos benfiquistas acreditem numa recuperação em tempo recorde. Assim, antecipar-se-ia o regresso, que estava previsto para fevereiro.Bruno Lage, sabe o, está mesmo a planear ter o extremo em pleno para a deslocação a Alvalade.A Liga entrará, então, numa fase crucial e o treinador do Benfica pretende ter o antigo jogador do Sp. Braga a cem por cento. Até porque nessa altura será também disputada a fase final da Taça da Liga e o técnico benfiquista já assumiu o desejo de conquista do oitavo troféu dessa competição.O extremo Rafa, de 26 anos, participou em 13 jogos pelo Benfica esta época, apontando quatro golos. Na Liga alinhou sete vezes e fez dois tentos.O médio Chiquinho, de 24 anos, lesionou-se a 24 de agosto, no clássico com o FC Porto, na Luz (2-0). Regressou dois meses depois ante o Tondela (27/10).Seferovic lesionou-se esta sexta-feira no aquecimento e falhou o jogo da Suíça com a Geórgia (1-0) de qualificação para o Europeu.O benfiquista terá sentido uma "picada no joelho direito" e fez de imediato sinal de substituição, revelou a imprensa suíça. Acabou substituído por Vargas.