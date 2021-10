Fã do Manchester City nos cuidados intensivos após ser atacado no final de jogo da Champions

Um adepto belga de 63 anos apoiante do Manchester City está nos cuidados intensivos depois de ter sido atacado por fãs do Brugge, com quem a equipa inglesa jogou na quinta-feira na Liga dos Campeões.



O Manchester City venceu a partida no Estádio Jan Breydel por 5-1 e a imprensa belga diz que, por volta das 10h40, no final da partida, Guido De Pauw foi agredido.





O homem foi ao jogo com o filho Jurgen juntamente com os adeptos do Blue Moon, o único clube de apoio ao Manchester City na Bélgica.

Uma publicação na página do Facebook do Blue Moon confirma que o homem de 63 anos "foi vítima de violência sem sentido".





O The Guardian avança que o City reagiu às agressões e disse estar "chocado e triste ao ouvir relatos de um ataque a um de nossos apoiantes". O clube inglês disse ainda estar a colaborar com a polícia belga para obter mais informações.



Ainda assim, o Manchester refere que deseja as melhoras "ao adepto belga que permanece no hospital".



Também o Brugge reagiu ao incidente afirmando estar "horrorizado" com as agressões, comportamento que "desaprova veementemente tanto dentro como fora do estádio".