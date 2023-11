As prestações de David Carmo no FC Porto continuam sem encantar Sérgio Conceição que pondera substitui-lo por Fábio Cardoso, amanhã, no duelo (fora) com o V. Guimarães.



Depois de dez jogos consecutivos como titular, Carmo pode voltar à condição de suplente, apurou o CM. O facto de o ex-Sp.Braga estar castigado para o próximo jogo da Champions (no terreno do Barcelona), pode levar à mudança do companheiro de Pepe no eixo defensivo.









