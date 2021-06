Fábio Cardoso é reforço do FC Porto

Fábio Cardoso vai ser reforço do FC Porto na próxima temporada, depois de a SAD azul e branca e o Santa Clara terem chegado a acordo. O negócio ficou fechado por 2,2 milhões de euros. O central, de 27 anos, chega ao Estádio do Dragão após três épocas nos açorianos, nos quais se afirmou como um dos valores importantes da Liga NOS.O defesa, que tinha mais um ano de contrato com os açorianos, irá naturalmente assinar um contrato de longa duranção com os dragões. Com a adição do português, o lote de centrais do FC Porto passa a contemplar cinco nomes: Pepe, Mbemba, Marcano, Diogo Leite e, agora, Fábio Cardoso.Natural de Águeda, Fábio Cardoso esteve oito anos na formação do Benfica, tendo chegado ao patamar da equipa B encarnada. Entre 2014/15 e 2015/16 jogou por empréstimo no P. Ferreira durante época e meia, de onde saiu a título definitivo para o V. Setúbal na temporada seguinte. Antes de chegar aos Açores, aventurou-se durante um ano no Rangers, da Escócia.