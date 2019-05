Fábio Coentrão puxa calções a Samaris quando este se recusa a levantá-lo

Fábio Coentrão e Samaris protagonizaram este domingo um momento insólito no jogo entre Rio Ave e Benfica, em Vila do Conde, no qual os encarnados venceram por 3-2.No vídeo é possível ver Coentrão a puxar os calções do jogador do Benfica que se recusou a ajudá-lo a levantar-se do chão.Recorde-se que as águias, com este triunfo, ficam a um ponto do título nacional.