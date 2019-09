Fábio Paím de novo em apuros

O ex-jogador de futebol Fábio Paím foi ouvido durante a manhã de ontem na Esquadra de Investigação Criminal de Setúbal, no âmbito de um processo no qual está indiciado pelo crime de tráfico de droga.



Aquele que foi considerado como uma das maiores promessas do futebol português esteve durante cerca de duas horas na esquadra, onde participou numa linha de identificação de suspeitos. Foi depois levado de volta para o estabelecimento prisional de Caxias, onde se encontra detido em prisão preventiva desde agosto deste ano a aguardar julgamento por outro caso de suspeitas de tráfico de droga.

Esta detenção surgiu depois de uma forte investigação policial ao ex-jogador do Sporting, que foi vigiado pela PSP de Cascais durante vários meses. Fábio Paím acabou por ser apanhado em flagrante, a transacionar estupefacientes no dia 3 de agosto, sendo detido no próprio dia. As provas recolhidas pela Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Cascais foram suficientes para a ex-promessa do futebol ser presente a um juiz no dia seguinte, que lhe aplicou a medida mais grave, prisão preventiva.



PORMENORES

Apanhado em flagrante

A polícia apreendeu ao ex-futebolista 12 gramas de cocaína, duas balanças de precisão e 900 euros, em buscas domiciliárias, além de um BMW.



Detido por violação

No ano de 2015, Fábio Paím foi detido pela polícia lituana, por suspeitas de violar uma mulher. Foi a segunda vez que o ex-jogador foi acusado do crime de violação.



Noite destrói a carreira

Podia ter sido um dos melhores jogadores do Mundo, foi apontado como sucessor de Ronaldo no Sporting, jogou no Chelsea, mas o álcool, o consumo de drogas e as acusações de violação mudaram o rumo da vida de Fábio Paím.