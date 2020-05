Fábio Silva na montra do FC Porto

Fábio Silva, avançado do FC Porto, de 17 anos, está em 22º lugar na lista mundial dos 50 jogadores mais promissores do escalão de sub-19 (atletas nascidos em 2001 ou posteriormente). A tabela foi elaborada pelo portal footballtalentscout.net, especializado em futebol de formação, e coloca o jovem prodígio portista na liderança dos mais destacados talentos nacionais - do ranking constam ainda o benfiquista Ronaldo Camará (em 28º) e os sportinguistas Joelson Fernandes (40º) e Eduardo Quaresma (48º).Esta valorização de Fábio Silva é uma boa notícia para a estrutura liderada por Pinto da Costa, que tem necessidade de encaixar, pelo menos, 100 milhões de euros em mais-valias no mercado de transferências do verão, para cumprir o fair play financeiro da UEFA. Uma meta que se tornou mais difícil de atingir após a pandemia.Fábio Silva é apontado como a principal ‘truta’ do plantel liderado por Sérgio Conceição e a sua saída pode encher os depauperados cofres portistas. Romário Baró e Vítor Ferreira, também eles jogadores da formação, são outros jovens ativos valiosos.