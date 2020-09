Fábio Silva no Wolverhampton por 40 milhões de euros

Fábio Silva vai ser reforço do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, a troco de 40 milhões de euros.A transferência para Inglaterra está iminente e deve ser oficializada ainda este sábado, pelo que o jovem avançado, de 18 anos, se prepara para ser a primeira grande venda do FC Porto no atual mercado, em mais um grande negócio concretizado sob a égide do superagente Jorge Mendes, avança o Record