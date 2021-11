Fábio Veira renova pelo FC Porto até 2025

O FC Porto renovou o contrato do futebolista Fábio Vieira até 2025, anunciou esta quinta-feira o clube, numa cerimónia que contou com a presença do presidente portista, Pinto da Costa.

O médio, que estava ligado ao clube até 30 de junho de 2022, prolongou agora até 2025, um mês depois de o dirigente portista ter admitido que isso iria acontecer mais tarde ou mais cedo.

Os 'dragões' mantêm, assim, o campeão da Youth League de 2019 que faltava, depois de na temporada anterior terem prolongado o contrato de Vítor Ferreira e de João Mário e, já na presente temporada, de Diogo Costa.