Fábio Vieira, a nova estrela do FC Porto

"Em pequeno, era o 10, parecia o Messi. Agora, está diferente, mais evoluído, tem grande margem de progressão. Acredito que vai muito longe", diz, ao, Miguel Magalhães, amigo e antigo colega de equipa da nova estrela do FC Porto, Fábio Vieira."Já lhe dei os parabéns pelo golo que marcou ao Belenenses SAD, no domingo. Quando vi que o Fábio ia bater o livre, disse logo que ia ser golo", conta Miguel Magalhães – fez a formação no FC Porto, passou por Padroense e Rio Ave, e alinha agora no Alpendorada – , acrescentando: "Ele já batia os livres daquele lado. Nos pés dele, são autênticos penáltis."Fábio Vieira, na ótica do amigo e ex-companheiro, "foi sempre um personagem, um verdadeiro cromo, muito brincalhão. Havia sempre histórias com ele. Era distraído, um bocado aluado. Mas percebia-se que, a partir do momento em que passasse a prestar atenção aos treinadores, iria por ali acima. E está aí a prova: mais concentração, mais qualidade e, claro, grandes hipóteses de singrar".O primeiro golo de Fábio Vieira na Liga, no domingo, conquistou o sorriso de Sérgio Conceição. A história teve um final feliz. Mas o treinador ainda torceu o nariz quando viu Alex Telles abrir caminho para a nova estrela cobrar o livre direto.Fábio Vieira nasceu em Santa Maria da Feira e completou 20 anos no dia 30 de maio. Começou no futebol de 7 do FC Porto, em 2008/09 e do Dragão nunca saiu. É internacional em diferentes escalões de formação, joga a médio, mede 1,70 metros e pesa 58 quilos. O esquerdino tem contrato com os azuis e brancos até 2022.