Fábio Vieira oficializado no Arsenal

O português Fábio Vieira, que representava o FC Porto, foi esta terça-feira oficializado no Arsenal.

Fábio Vieira vai, assim, reforçar o quinto classificado da última edição da Premier League, juntando-se no Arsenal aos compatriotas Cedric Soares e Nuno Tavares.

O FC Porto já tinha revelado um princípio de acordo com os 'gunners' para a transferência a título definitivo do médio, num negócio de "40 milhões de euros (ME), sendo que destes, cinco milhões de euros estão dependentes da concretização de objetivos desportivos".

Bem-vindo, Fabio ?? — Arsenal (@Arsenal) June 21, 2022

A informação foi divulgada nas redes sociais do clube inglês.