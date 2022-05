Os sócios do Fabril aprovaram o regresso à designação de CUF, mas adiaram para uma futura assembleia geral, este mês, a decisão final sobre o novo nome do clube do Barreiro.









A assembleia geral (AG) do clube aprovou a alteração da data de fundação para março de 1928, mas uma nova proposta surgida provocou o adiamento da decisão quanto ao novo nome. “A mudança ficou aprovada, mas vai ser sujeita a outra AG. Há duas propostas”, disse o presidente do clube, Faustino Mestre.

Os sócios do Fabril, clube da 1ª divisão distrital da AF Setúbal e que deriva do Grupo Desportivo da CUF, vão decidir a nova designação “entre Clube União Fabril”, o nome proposto pela direção, “e Clube União de Futebol”. O impasse, segundo Faustino Mestre, tem a ver com o facto de “alguns sócios quererem cortar a ligação com os Mello”, família detentora do Grupo José de Mello e descendente de Alfredo da Silva, fundador da Companhia União Fabril, em 1898, e do Grupo Desportivo da CUF.





O Fabril, que tem origem no antigo Grupo Desportivo da CUF e foi também designado por Quimigal, entre 1977 e 2000, voltará a ser conhecido pelo nome com que se notabilizou no desporto. A mudança deverá acontecer apesar da oposição do Grupo José de Mello, que enviou “uma carta” em nome “da CUF Saúde”, a informar que “não autoriza a mudança”, explicou Faustino Mestre.