Fabrizio Romano revela valor da "oferta louca" que Mourinho recebeu no verão

José Mourinho revelou na conferência de imprensa depois da derrota de quinta-feira com o Génovaque recebeu uma "proposta louca" no verão, mas que mesmo assim preferiu ficar na Roma. O treinador português não deu pormenores sobre os valores ou a proveniência do convite, mas Fabrizio Romano já contou tudo.Segundo o jornalista italiano, especialista em questões de mercado, a proposta foi dos sauditas do Al Hilal, que ofereciam a Mourinho qualquer coisa como 30 milhões de euros limpos por época. Uma notícia que Romano tinha avançado a 29 de junho e que pelos vistos foi agora confirmada pelo português.O treinador, que está comprometido com a Roma até junho de 2024, optou por declinar, mas ficou impressionado com os valores colocados em cima da mesa, pois contou aos jornalistas ter recebido "a maior, a mais importante e a mais louca oferta de emprego que um treinador alguma vez teve na história do futebol", adiantando que a recusou por ter dado a sua palavra ao clube italiano.Mourinho recusou e o Al Hilal acabou por contratar Jorge Jesus que, recorde-se, chegou a ter um contrato apalavrado com a federação saudita para assumir o cargo de selecionador do país.