Os trágicos acontecimentos extrafutebol de Bruxelas (ver pág. 19) ensombraram o jogo entre as seleções da Bélgica e da Suécia. E relegaram para plano secundário tudo o que aconteceu no duelo que acabou por ter apenas meia parte (1-1), devido ao cancelamento do mesmo por motivos de segurança. Ainda assim, da trágica noite de segunda-feira sobrou um momento de pura magia que esta terça-feira não deixou de ser comentado pela Europa do futebol: o magnífico golo de Viktor Gyokeres.









