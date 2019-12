'Façam o que quiserem': Antigo chefe de segurança lembra declaração de Bruno de Carvalho na reunião com claques

10h27 - O início da sessão está atrasada devido a um problema com o sistema de gravação do tribunal.



9h17 - Miguel Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho, já chegou ao Tribunal de Monsanto.

Decorre esta terça-feira a 14.ª sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete, no Tribunal de Monsanto.Durante a manhã será ouvido Vasco Santos, segurança; na parte da tarde é a vez dos jogadores, Acuña e Battaglia, que serão ouvidos por videoconferência.Na sessão de segunda-feira, o jogador ouvido foi João Palhinha, atualmente ao serviço do Sp. Braga, que descreveu como viveu o ataque à Academia de Alcochete, a 15 de maio de 2018.Santos relembra algumas expressões ouvidas, usadas pelos adeptos da Juve Leo durante a reunião de abril: "Estes tipos não estão a jogar nada, não merecem a relva que pisam, parecem uns meninos". "O que foi excecional ali [na reunião] foi o pedido de desculpa do Bruno de Carvalho", refere Santos e acrescenta que ficou feliz porque pensou que "aquilo ia trazer acalmia aos ânimos entre os adeptos e os jogadores"."Fiquei a pensar que eu seria avisado da ida a Alcochete, se fosse uma ideia que a concretizar", afirma Santos.Sobre o pedido de desculpas do antigo presidente do Sporting, a testemunha diz que "Não era anormal dele [Bruno de Carvalho] ter reuniões com os adeptos e até com ânimos exaltados".Após o ataque à Academia "O Bruno de Carvalho pediu reunião de emergência, foi reforçada a vigilância humana na Academia e iniciado o processo de orçamentação de obras aos acessos para reforçar a segurança das instalações", relembrou Vasco Santos. "Percebo que houve uma ausência de comunicação, nem da parte da unidade de informações tivemos alerta, o que dá a entender que eles desconheciam e, por outro lado, as recomendações que tínhamos feitos mais de um ano antes com o Gonçalves, nunca foram feitas, porque aquilo é quase uma escola e não pode ser tratado como um estabelecimento prisional", relembra e acrescenta "A visita a Alcochete foi mais uma ideia".Quando questionado sobre se tinha tido conhecimento do episódio do aeroporto, a testemunha refere que não. Sobre a ida dos adeptos à Academia no dia do ataque, Vasco Santos afirma que não teve conhecimento do episódio e que "na hora da ocorrência estava no comando metropolitano da PSP em Lisboa". "Tentei falar com Gonçalves que não atendeu o telefone. E falei com o Bruno de Carvalho por telefone que me informou que estava no carro a ir para Alcochete para ver o que se estava a passar", sublinha.Santos é questionado se após a reunião, tinha ficado convencido de que os adeptos iam a Alcochete. "Não. Nunca me chegou nenhum agendamento e pensei que a ideia tivesse sido abandonada", confirma."Para situações mais específicas, recorda se de uma reunião a 7 de Abril de 2018 na sequência do jogo SCP Madrid?", pergunta a procuradora. "Estive presente nessa reunião", confirma Vasco Santos e acrescenta que na mesma reunião estavam presentes Bruno de Carvalho, Geraldes, Jacinto e Mustafá. "Não estou certo quem convocou, mas acompanhei o Bruno de Carvalho, o Geraldes. Foi realizada [a reunião] na sede do grupo juventude leonina e o propósito era pedir desculpa à Juve Leo pelo post escrito no Facebook, por ter proferido palavras contra os jogadores porque tinha inflamado os ânimos. E procurar apaziguar os ânimos. Foi André geraldes que explicou o propósito da reunião", acrescenta Vasco Santos.Na mesma reunião, a testemunha refere os adeptos estavam exaltados e criticavam muito o comportamento do presidente nas redes sociais. "O líder da Juve Leo deu a palavra a elementos da claque que interpelaram diretamente o Bruno de Carvalho sobre os posts no Facebook e palavras que ele tinha dirigido aos jogados. O presidente pediu várias vezes desculpa. Por um lado não concordavam com a forma como o presidente se dirigia aos jogadores, mas por outro lado ambém concordavam que os jogadores não estavam a jogar da melhor forma. Depois alguns sugeriam que se deslocassem a Alcochete para falar com os jogadores, outros sugeriam escrever tarjas para os jogos para mandá-los jogar mais. Depois Bruno de Carvalho ouviu as várias ideias e concluiu "tudo bem, façam o que quiserem e depois informem-me", recorda Vasco Santos.Vasco Santos prossegue na explicação:"O Oficial de Ligação aos Adeptos (OLA) informava a hora da visita e normalmente estava presente. E todas passavam por mim. O departamento de futebol informava qual era a disponibilidade da equipa, na pessoa de Geraldes que era o responsável, e eu só tratava da parte da segurança. Eu solicito a ajuda necessária à GNR" e acrescenta "O Gonçalves é que depois coordenava os contactos com a polícia. Eu soliticava e o Ricardo punha em prática".Procuradora questiona Vasco Santos sobre se este tinha intervenção a visitas de jogadores à academia."O departamento de futebol informava a data das visitas às forças de segurança locais para montar o dispositivo de segurança e assim davam se as visitas, sempre com o apoio do Oficial de Ligação aos Adeptos (OLA)", descreve a testemunha."Visitas nunca ocorriam sem a presença das forças de segurança?", pergunta a procuradora. "Não", responde Vasco.Vasco Santos é a primeira testemunha a ser ouvida esta terça-feira. Começa por exaplicar que era o diretor de segurança para a realização de eventos do SCP, principalmente dos jogos de futebol do clube realizados em casa.Uma das funções era "coordenar toda a estrutura de segurança privada, articular com as forças de segurança, no caso de Alvalade, a PSP". "Em relação à seguranca da Academia era Ricardo Gonçalves que me reportava a mim", refere Vasco Santos.Encontram-se 17 narguidos dentro da sala de audiência. Bruno de Carvalho está novamente ausente.