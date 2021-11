Falhanço inacreditável de Seferovic deixa Jorge Jesus de joelhos

O Benfica esteve muito perto de marcar em Camp Nou frente ao Barcelona no final do jogo, mas Seferovic não conseguiu fazer golo num falhanço inacreditável.Aos 90+4, o avançado suíço rematou ao lado, falhando um golo com a baliza aberta, sem Ter Stegen no caminho. O técnico dos encarnados acabou mesmo por ser ajoelhar no relvado perante o falhanço.

Barcelona e Benfica empataram a zeros, esta terça-feira, em Camp Nou, na penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Nas reações à partida, Jorge Jesus assumiu que "em 30 anos" como treinador nunca tinha visto um falhanço como o de Seferovic.