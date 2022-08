A derrota por 3-0 no Dragão, frente ao FC Porto, deixou a nu fragilidades na equipa do Sporting que forçam a SAD liderada por Frederico Varandas a uma ação mais musculada no mercado. Segundo apurou o CM, havia alguma expectativa para ver até que ponto a equipa se comportava num confronto direto com um candidato ao título.









