Crsitiano Ronaldo disse esta segunda-feira, em conferência de imprensa, no Qatar, não estar preocupado com o impacto de suas ações na seleção, acrescentando que se sente muito bem com as hipóteses de vencer o Mundial."Na minha vida, o melhor momento é sempre o meu momento", disse Ronaldo.Depois de falhar o jogo amistoso de quinta-feira contra a Nigéria, em Lisboa, devido a um problema de estômago, Ronaldo tem treinado normalmente com os outros jogadores desde que chegou ao Qatar na sexta-feira e adiantou que se sente em forma."Sinto que esta seleção de Portugal tem um potencial incrível. Acho que podemos vencer com certeza, mas precisamos de nos concentrar no próximo jogo. Então, é focar no Gana, vencer e partir daí". "No final veremos quem é a melhor equipa, mas acredito que Portugal é a melhor equipa deste Mundial. Mas precisamos de mostrar isso em campo."Portugal está no Grupo H do Mundial com o Gana, o Uruguai e a Coreia do Sul.