O lugar de Artur Jorge à frente do Sp. Braga não deverá estar dependente do desempenho na Taça da Liga, nomeadamente na meia-final de terça-feira com o Sporting, sobretudo face ao que a cúpula arsenalista considera ser uma falta de alternativas válidas no que toca a um sucessor imediato.









A época do Sp. Braga tem estado abaixo das expectativas, o que inclusive já motivou mexidas no plantel: saíram Castro (Moreirense) e André Horta (Olympiacos) sem que ninguém tivesse entrado. Com a participação na Champions, o Sp. Braga apostou no reforço da equipa, com a contratação de jogadores experientes (José Fonte, João Moutinho ou Rony Lopes), que têm salários altos.

No entanto, os resultados não têm sido os esperados. A participação na Champions até foi meritória, mas no campeonato os guerreiros estão no 4.º lugar, a dez pontos do líder Sporting e a nove do 2.º lugar (Benfica), que dá acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Na Taça de Portugal, o Sp. Braga foi eliminado pelo Benfica, pelo que resta a Taça da Liga.