"Falta de colaboração com a justiça desportiva": Benfica paga multa por ceder imagens de confusão sem som

O Benfica foi multado em 6120 euros pelo Conselho de Disciplina por "falta de colaboração com a justiça desportiva". Em causa está a confusão nos instantes finais do último Benfica-Sp. Braga, da 31.ª jornada da Liga, a 6 de maio.Jogadores e elementos dos bancos das duas equipas ‘pegaram-se’ depois de o treinador de guarda-redes das águias, Fernando Ferreira, ter escondido a bola dos adversários.Seguiram-se empurrões e troca de galhardetes entre vários protagonistas.Ao que oapurou, o Benfica cedeu as imagens de videovigilância desses instantes sem som, violando assim o que está estabelecido no artigo 18.º da Lei de Segurança e Combate ao Racismo, à Xenofobia e à Intolerância nos Espetáculos Desportivos: "A gravação de imagem e som, aquando da ocorrência de um espetáculo desportivo, é obrigatória, desde a abertura até ao encerramento do recinto desportivo, devendo os respetivos registos ser conservados durante 60 dias."