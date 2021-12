Jorge Jesus foi castigado com 15 dias de suspensão e multa de 12 240 euros por lesão da honra e reputação e denúncia caluniosa. O treinador do Benfica, sabe o CM, perdeu a hipótese de apresentar o recurso que suspenderia de imediato o castigo porque não confessou a culpa no processo disciplinar, motivado por críticas ao árbitro Artur Soares Dias após o clássico com o FC Porto (1-1), a 6 de maio, da 31ª jornada da época passada.