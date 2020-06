Falta de golos preocupa treinadores rivais do Benfica e FC Porto

Além do 1º lugar da Liga, que ocupam com os mesmos pontos quando falta disputar nove jornadas, os treinadores de Benfica e FC Porto partilham uma preocupação: a ineficácia dos seus avançados. Osabe que a falta de pontaria dos dianteiros é uma lacuna que Bruno Lage e Sérgio Conceição tentam resolver de algum tempo a esta parte.Nos encarnados, Vinícius foi o último avançado a acertar nas redes contrárias, a 24 de fevereiro. O brasileiro fez o golo decisivo da vitória (1-0) em Barcelos, na 22ª jornada. Ficou em branco nas três rondas seguintes, à semelhança de Seferovic e Dyego Sousa, os outros avançados do plantel. Durante esta ‘seca’, as águias não venceram, empatando sucessivamente com Moreirense (1-1), V. Setúbal (1-1) e Tondela (0-0).Bruno Lage identificou o problema ainda antes de a Liga ser suspensa devido à Covid-19 e procurou resolvê-lo mal foram retomados os treinos. Ao que oapurou, a equipa técnica insistiu nos exercícios de finalização e trabalhou a parte psicológica, procurando tirar pressão aos jogadores quando rematam.Trabalho idêntico foi feito no FC Porto, onde o vírus da ineficácia também atacou em força. Os dragões não contam com golos dos seus avançados na Liga há mais tempo do que os encarnados: Marega foi o último a marcar, a 16 de fevereiro, na 21ª jornada. Nas duas equipas os esforços dos técnicos foram infrutíferos e os avançados ficaram em branco na 25ª ronda.O Betis reacendeu o interesse em Florentino, jogador do Benfica, possivelmente para substituir o compatriota William Carvalho, que está no mercado. Leverkusen e Milan também têm seguido com atenção o jovem formado nas águias.O Bournemouth, da Liga inglesa, tem observado Fábio Vieira, avançou o jornal ‘The Sun’. O clube terá feito uma proposta de cinco milhões de euros pelo médio dos dragões. Os azuis-e-brancos consideraram o valor baixo e recusaram.No Benfica, Seferovic não marca para o campeonato desde a 6ª jornada, a 21 de setembro. Desde que chegou no mercado de janeiro, Dyego Sousa ainda não faturou.No FC Porto, Soares marcou na Liga pela última vez na 19ª jornada, a 1 de fevereiro. Aboubakar está a zeros na prova e Fábio Silva tem um golo (8ª ronda), a 27 de outubro."Staypositive", que se pode traduzir por "mantenha-se positivo". Foi esta a mensagem este domingo publicada por Weigl nas redes sociais. Já na sexta-feira o médio alemão tinha falado numa "linha ultrapassada" com o apedrejamento ao autocarro das águias no regresso ao Seixal após o empate (0-0) com o Tondela no Estádio da Luz.O Benfica não vai pagar 1,8 milhões de euros pelo lateral-esquerdo Elías Pereyra (jogou nos sub-23 e equipa B), que está emprestado pelo San Lorenzo.Mumin (22 anos), central ganês que joga no Nordsjaelland, está a ser seguido por Benfica e FC Porto, avança a imprensa belga.