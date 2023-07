A falta de liquidez está a impedir o FC Porto de contratar os reforços da forma atempada que o treinador pretendia. A intenção de Sérgio Conceição era ter os novos médios três semanas antes da Supertaça (8 ou 9 de agosto), o que não aconteceu.





Alan Varela e Nico González são os dois alvos para o meio-campo, mas os fechos das contratações têm sido adiados devido aos métodos de pagamento. No caso de Varela, o Boca Juniors tem recusado a pretensão portista de pagar os cerca de 12 M € acordados (verba total já com os objetivos) ao longo de, pelo menos, dois anos. Quanto a González, o FC Porto quer uma opção de compra a exercer apenas em junho do próximo ano, adiando para essa altura a fatura de cerca de 10 M €, enquanto o Barcelona pretende uma compra e pagamento imediatos.