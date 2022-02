A recente falta de liquidez que levou o FC Porto a vender Luis Díaz no mercado de inverno está a provocar divisões internas. Ao que o CM apurou, as dificuldades de financiamento apanharam de surpresa não só o treinador, mas também vários elementos da estrutura azul-e-branca. O descontentamento com a obrigação de vender à pressa o craque colombiano desagradou tanto a Sérgio Conceição como a vários elementos da SAD.