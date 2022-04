Fama acaba com proveito: Benfica e Famalicão empatam sem golos

Era bom, mas acabou-se. O momento de Nélson Veríssimo, depois do que a equipa demonstrou em Anfield e Alvalade, e o sonho de ainda chegar ao segundo lugar esbarraram numa muralha que viajou de Vila Nova de Famalicão. Zero a zero, e a zeros fica também a época interna do Benfica, condenado ao terceiro posto e, novamente, às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.Com as devidas diferenças, pode dizer-se que a águia provou um pouco do próprio veneno, que aplicou, por exemplo, na vitória frente ao Sporting. O ‘Fama’ dispensou totalmente a posse da bola e aos encarnados faltou qualidade com a mesma.Qualidade e velocidade. Com Gil Dias e Paulo Bernardo como novidades no onze, o Benfica caiu numa sonolência só explicável pelo belíssimo fim de tarde em Lisboa. Devagar, devagarinho e parado, escassearam as oportunidades. As exceções tiveram o mesmo protagonista: Gonçalo Ramos falhou de cabeça (25’) na cara de Luiz Júnior, e não foi lesto o suficiente na reação a uma recarga após defesa do mesmo guardião.E agora que se fala em Júnior, há que ser justo com o facto de que se tornou o melhor em campo no Estádio da Luz, o que quer dizer que o Benfica podia, de facto, ter levado a melhor no final de contas. Mas não chega.Veríssimo mudou... e foi assobiado. A troca de Gilberto por André Almeida foi o primeiro momento de protesto do público. Não seria o último. Foi nessa altura, contudo, que a equipa se aproximou com maior relevo da baliza adversária. Voltou a brilhar Júnior perante Gil Dias (62’), antes de duas jogadas de Darwin (64’) e André Almeida (64’), sem qualquer remate.Já aos 70 minutos houve remate - e que remate. Paulo Bernardo tentou de bicicleta, mas Júnior colocou-lhe travão. Em busca dos milhões, o técnico encarnado voltou ao banco. Taarabt tentou mexer, mas o dínamo foi insuficiente perante o desacerto - Yaremchuk falhava remates e Darwin parecia estar sempre longe do alvo. Otamendi também não fez melhor, num lance em que ficou a reclamar penálti, aos 81’.O nulo manteve-se. Proveito só do ‘Fama’. Para o Benfica, acabou o sonho que restava - o Sporting pode ficar a oito pontos e, já agora, o FC Porto a 17. Época para esquecer no futuro, mas que custa no presente. A Luz assobiou, e muito, no fim.– Noite de pouco trabalho. Boa saída a punhos aos 58’, ia complicando com os pés, perto do final.– Esteve em alguns momentos de perigo e não parecia cansado. Substituição causou estranheza na Luz.– Menos afoito do que o colega de setor, ia-se distraindo aos 88’. Valeu Otamendi a desviar a bola.- Atitude sempre no máximo, com cortes importantes aos 51’, 72’, 85’, e 88’. Até quando escorregou, conseguiu roubar a bola (38’) . Limpeza. Só faltou marcar no polémico lance dos 81’.– Livre para a bancada e decisões pouco acertadas no ataque.– Dos mais rematadores, esteve nas escassas oportunidades da primeira parte, principalmente no remate aos 41’.– Deu início ao lance que ia resultando em golo aos 25 minutos e tentou fazer circular a bola, mas sem a velocidade necessária.– Surpresa no onze titular, perdeu demasiadas bolas. Ia marcando o golo de uma vida, de bicicleta, e saiu logo a seguir.– Outra das novidades, também foi irregular ao ponto de ficar perto do golo e, pouco depois, fazer um passe diretamente para fora.– Desperdiçou as oportunidades da primeira parte. Atrapalhou-se na recarga aos 41’.– Começou rematador, sem perigo, e foi caindo para a ala esquerda, sempre longe da baliza.Almeida – Criou perigo num lance pela direita.– Embrulhou-se com a bola, numa clara oportunidade de golo.– Mexeu um pouco.– Com vontade, mas sem acerto.–Inócuo.Rui Pedro Silva pode ter tirado notas do que o Benfica fez em Alvalade com bloco recuado. O Famalicão defendeu muito e bem. Leva um ponto de prémio. E por falar em defender bem, Otamendi limpou quase tudo o que lhe surgiu. Atitude de capitão.Um balão que enche e esvazia de forma difícil de explicar. O Benfica de 2021/22 tem sido de uma irregularidade atroz, com grande prejuízo para as provas internas. Ontem, voltou a equipa amorfa e a acordar tarde. Terceiro lugar adequa-se.O lance originou muitos protestos dos encarnados. Numa jogada com Otamendi, a bola embate, primeiro, num defesa do Famalicão e ressalta, a curta distância, para o braço de Alex Nascimento, que estava em queda. Sem motivo para penálti."Fica um penálti por assinalar. Não entendo porque é que o árbitro não foi rever o lance e confiou no VAR", disse Nélson Veríssimo após o empate a zero com o Famalicão. "Criámos várias ocasiões de perigo, só não conseguimos concretizar", concluiu.