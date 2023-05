Famalicão anuncia lotação esgotada para a receção ao FC Porto

O encontro entre Famalicão e FC Porto, da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, vai ter no sábado lotação esgotada, anunciou esta quarta-feira o clube minhoto.

Em caso de derrota dos 'dragões', segundos classificados, o Benfica sagra-se campeão nacional.

Os famalicenses, por outro lado, podem, em caso de vitória, continuar a 'sonhar' com um lugar de acesso à Liga Conferência Europa da próxima época.

Com seis pontos por disputar, o Famalicão, oitavo classificado, está a cinco pontos do Arouca, sexto, no último lugar de acesso às competições europeias.

O Famalicão recebe no sábado o FC Porto, às 20h30, num encontro que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.