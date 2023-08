Famalicão, com menos um, segura o nulo em casa frente ao Moreirense

O Famalicão, com menos um jogador desde o final da primeira parte, conseguiu segurar um empate sem golos em casa, frente ao Moreirense, em jogo da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol.

João Pedro Sousa fez duas alterações em relação à partida com o Sporting de Braga, tirando do onze Dobre e Liimatta e colocando Henrique Araújo e Aranda. Rui Borges repetiu a equipa que jogou contra o FC Porto.

A partida iniciou-se com um episódio que fez o estádio tremer. Um violento choque de cabeças entre Dinis Pinto, defesa do Moreirense, com Francisco Moura, lateral do Famalicão, levou à rápida interrupção do encontro que encerrou a segunda jornada.

Dinis Pinto saiu em pior estado, acabando por ser retirado do relvado numa maca e já com colar cervical. Foi depois conduzido de ambulância para o hospital. Moura manteve-se no jogo, mas o jogador da equipa de Moreira de Cónegos cedeu o lugar a Fabiano.

Ainda assim, este lance não abalou o Moreirense que entrou mais forte e dominou ao longo dos primeiros 45 minutos.

O primeiro lance de perigo aconteceu logo aos 13 minutos com Alan a fazer um remate cruzado obrigando Luiz Júnior a uma defesa apertada.

Antes do intervalo, o Moreirense ameaçou com uma série de lances, estando Franco em destaque. Aos 41 minutos foi por centímetros que falhou o alvo.

Ainda antes de as equipas seguirem para os balneários, e para complicar ainda mais a tarefa já por si difícil do Famalicão, Pablo viu o segundo cartão amarelo, e deixou a formação da casa reduzida a 10 para enfrentar a segunda metade do encontro.

No entanto, e contra todas as expectativas, o Famalicão respondeu de forma positiva. João Pedro Sousa fez mudanças na equipa e conseguiu segurar a pressão do Moreirense.

A formação da casa, que celebrou 92 anos, conseguiu fechar os caminhos para a sua própria baliza e, com outra estratégia, mais dinamizadora, permitiu criar mais situações de perigo junto da baliza adversária.

Mesmo assim, foi o Moreirense quem esteve primeiro perto de fazer o golo. Aos 62, Aparício apareceu na cara de Luiz Júnior mas o guarda-redes conseguiu fazer a mancha e negar o golo.

Na resposta, Zaydou, num remate à meia volta, obriga Kewin a uma grande intervenção.

Os minutos finais acabaram por pautar pelo equilíbrio, com o Famalicão a conseguir fazer um bom trabalho tendo em conta a desvantagem numérica, enquanto o Moreirense foi perdendo força ao longo do jogo e, nos minutos finais, já sentia dificuldade em passar a barreira defensiva dos famalicenses.