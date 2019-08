Famalicão começa com o pé direito com vitória frente ao Santa Clara

O Famalicão praticamente começou o jogo deste sábado, frente ao Santa Clara, a ganhar e acabou mesmo por sair dos Açores com os três pontos. Para iniciar a Liga com uma vitória, os famalicenses contaram com a inspiração dos avançados e as defesas de Defendi.Só foi preciso esperar cinco minutos para ver o primeiro golo do Famalicão neste regresso à Liga. Um golo cantado em espanhol. Erro de João Lucas que deu espaço a Toni Martínez para levar a bola até à grande área e finalizar para o fundo das redes. Depois do golo do reforço do Famalicão, a equipa da casa começou a pressionar, mas na baliza adversária estava um guarda-redes inspirado. Defendi segurava a vantagem, enquanto o Famalicão começava a dominar no final da primeira parte.Os recém-promovidos à Liga quase começaram o segundo tempo como começaram o primeiro: com um golo. No entanto, desta vez, Marco impediu a festa do Famalicão. Grande defesa do guarda-redes do Santa Clara que não deixou Lameiras marcar. Os açorianos reagiram, mas foi precisamente na melhor fase do Santa Clara que o Famalicão chegou ao segundo golo (72’).João Lucas não estava em dia inspirado e voltou a ficar mal na fotografia. O defesa fez um corte incompleto, que foi aproveitado por Anderson e o avançado não deu hipóteses.O Santa Clara ainda tentou reagir, mas Santana e Fábio Cardoso desperdiçaram grandes oportunidades para marcar e o Famalicão saiu dos Açores com os três pontos.