Famalicão derrota açorianos em crise

O Famalicão conquistou no domingo a primeira vitória da época, ao vencer em casa o Santa Clara por 1-0. Já os açorianos continuam sem ganhar. A equipa de Mário Silva até entrou melhor, mas o Famalicão foi crescendo ao longo do jogo e marcou aos 20’ por Zaydou, assistido por Ivo Rodrigues na sequência de um livre em que o Santa Clara foi apanhado desconcentrado.O golo despertou a partida para uma grande dinâmica ofensiva, Marco negou o 2-0 a Ivo Rodrigues com uma grande defesa e Luiz Júnior evitou o empate com uma intervenção espantosa num remate de Rildo. Já perto do intervalo seria De La Fuente a desperdiçar uma vantagem mais larga para os famalicenses.O segundo tempo foi menos pródigo em ocasiões de golo, mas nesse aspeto o Santa Clara melhorou e aos 75’ Matheus Babi falhou o empate de forma absolutamente escandalosa.Os açorianos forçaram nos minutos finais e aos 87’ e 90+6’ Babi voltou a falhar, agora de cabeça. Vitória sofrida do Famalicão num jogo intenso e de resultado imprevisível.