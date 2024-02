Famalicão exige ‘adepto racista’ fora dos estádios

O Famalicão exige que o adepto identificado pelas autoridades em Faro, por alegadamente ter proferido insultos racistas a Chiquinho, seja impedido de entrar em estádios para o resto da vida.



"Não confundimos as gentes de Faro e os adeptos do Farense com um adepto que, tendo em conta o referido comportamento, não demonstra saber estar na sociedade e, por via disso, não merece lugar num qualquer espetáculo desportivo", escreveu o emblema minhoto em comunicado horas depois do episódio que ocorreu na segunda parte do Farense- -Famalicão (1-1) para a Liga.









