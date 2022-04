Famalicão fica mais tranquilo após vitória contra Estoril

O Famalicão quebrou esta sexta-feira um ciclo de sete jogos consecutivos sem triunfos, ao vencer em casa o Estoril por 3-1. Uma vitória que praticamente resolve a questão da manutenção na I Liga para a equipa minhota.O Estoril criou a primeira situação de golo, logo aos 9’, por Ferraresi, mas poucos minutos depois o central venezuelano foi expulso por derrubar Banza quando o francês seguia isolado. Manuel Oliveira começou por mostrar amarelo mas, depois de ter visionado as imagens, mudou a cor do cartão e deixou o Estoril com 10. Ainda antes do intervalo, Rui Pedro Silva lançou mais um avançado (Cádiz) e colheu frutos (45’+2) com o golo de Adrián Marín.Na 2ª parte, o Estoril respondeu num lance de Mboula, em que Luiz Júnior voltou a ser determinante, e aos 66’ o Famalicão ampliou para 2-0, por Heriberto, na finalização de uma bela jogada. Dois minutos depois Rui Fonte reduziu para 2-1. Até final, o jogo ficou muito imprevisível, com ocasiões para as duas equipas, e no último minuto Kadile marcou o 3-1.