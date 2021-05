A 32ª jornada da Liga fechou esta quarta-feira com o triunfo do Famalicão em Guimarães por 2-1. Um resultado que faz com que os vitorianos tenham agora apenas dois pontos de vantagem na luta pelo sexto lugar. Já os famalicenses ficam livres do perigo de descida.









O Vitória entrou melhor e marcou logo aos 6’, por Bruno Duarte, que concluiu uma assistência de Rúben Lameiras. O Famalicão reagiu bem à desvantagem e o empate chegaria aos 21’, por Kraev, que emendou um cruzamento de Alexandre Guedes. Até ao intervalo os famalicenses foram mais perigosos, voltando a ameaçar num remate cruzado de Alexandre Guedes desviado por Varela.

O segundo tempo manteve a mesma dinâmica, mas com menos perigo junto das balizas até aos 71’, quando uma transição do Vitória só não resultou em golo porque Queirós cortou. Logo a seguir, Varela voltou a brilhar num remate de Pêpê, mas aos 85’ nada pôde fazer no tiro sensacional de Heriberto, que deu o triunfo ao Famalicão.