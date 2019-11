Famalicão que empata com o Sp. Braga já é uma certeza

O Sp. Braga cedeu este domingo em casa um empate diante do surpreendente Famalicão, num jogo em que teve de dar a volta ao resultado diante de um adversário reduzido a 10 desde os 34’, mas permitiu o 2-2 final pelo inevitável Anderson aos 90’.Os arsenalistas até entraram mais dinâmicos, mas os famalicenses equilibraram. Contudo, pouco depois da meia hora, tudo mudou com a expulsão do defesa-central Roderick, que à entrada da área travou Galeno quando este ficaria isolado.A partir daí, o Sp. Braga instalou-se permanentemente no ataque e o guarda-redes Defendi evitou, por duas vezes, o golo antes do intervalo.Logo após o reatamento, o Famalicão urdiu um rápido contra-ataque e Toni Martinez apontou um excelente golo. A equipa de Sá Pinto demorou a reagir, mas quando o fez construiu ocasiões por Wilson Eduardo e Paulinho, até que no curto espaço de um minuto, Galeno ressurgiu no jogo em grande e marcou por duas vezes, permitindo a reviravolta no marcador.O Famalicão, a equipa sensação da Liga, nunca abdicou do ataque e conseguiu empatar a partida por Anderson. Com esta igualdade, o Famalicão cai para terceiro da Liga, a quatro pontos do líder Benfica e a dois do FC Porto (2º).