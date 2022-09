Famalicão reage ao caso da criança obrigada a tirar camisola e exige "pedido de desculpa" da Liga e do Governo

O Famalicão emitiu esta terça-feira um comunicado sobre o caso da criança de 10 anos ter sido obrigada a tirar a camisola do Benfica para assistir ao jogo junto de adeptos da casa no sábado passado, lamentando "profundamente a situação vivida pela criança, que não merecia a exposição a que esteve sujeita".Segundo a nota, o clube "é totalmente alheio" ao sucedido, uma vez que "o Futebol Clube Famalicão recebe com cordialidade os adeptos visitantes, cumpre a lei e os regulamentos e é conhecido pela forma como trata não só os seus adeptos, mas também quem nos visita com diversos exemplos ao longo dos anos".Quanto à posição da Liga Portugal e do Secretário de Estado do Desporto, o Futebol Clube Famalicão exige "um pedido de desculpa formal por parte do Dr. Pedro Proença, representando a Liga Portugal, e do Dr. João Paulo Correia", secretário de Estado da Juventude e do Desporto. "Aguardamos serenamente pelo pedido de desculpas formal de quem gravemente ofendeu este clube quando tinha o dever de defendê-lo", termina o comunicado.