O Sporting esbarrou na intransigência do Famalicão em vender os restantes 50 por cento do passe de Pedro Gonçalves (Pote). Os leões pagaram 6,5 milhões de euros por metade dos direitos desportivos do avançado em 2020/21 e o jogador teve um papel decisivo na conquista do título, tendo sido o melhor marcador desse campeonato, com 23 golos.









