Famalicão-Sp. Braga valeu... zero

Famalicão e Sp. Braga empataram ontem sem golos, no jogo que fechou a 27ª jornada. O resultado espelha fielmente o que se passou num encontro com raros motivos de interesse, em que as duas equipas se encaixaram e anularam.Os famalicenses entraram mais acutilantes e Guga ameaçou, logo no segundo minuto, a baliza de Matheus. A equipa de João Pedro Sousa manteve a intensidade no jogo e não deixou a equipa bracarense subir organizada. A partida entrou numa fase equilibrada e o intervalo chegou sem golos.Na segunda metade, o Sp. Braga abriu a frente de ataque e passou a jogar no meio-campo adversário. Com o passar dos minutos, o jogo perdeu qualidade. Nota apenas para um tiro ao poste da baliza de Vaná Alves, aos 56’, em lance de bola parada de Ricardo Horta.Os bracarenses perderam oito pontos nos últimos três jogos e depois desta jornada deixaram o Sporting isolado no terceiro lugar.