Famalicão vence em casa na estreia de José Mota no comando do Paços

O Famalicão venceu este sábado o Paços de Ferreira, por 2-1, em jogo muito equilibrado e disputado da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que marcou o regresso de José Mota ao comando dos pacenses.

Junior Kadile, aos 20 minutos, e Francisco Moura, aos 46, fizeram os golos do Famalicão, que somou o segundo triunfo nos últimos três jogos e subiu, provisoriamente, ao 13.º lugar da I Liga, com Nigel Thomas, aos 23, a marcar para o Paços, 17.º e penúltimo classificado, que ainda não ganhou no campeonato.

João Pedro Sousa fez apenas três alterações em relação ao jogo da Taça de Portugal com o Trofense - Gustavo Assunção, Ivo Rodrigues e Rui Fonte ficaram no banco e entraram para o 'onze' Pelé, Kadile e Álex Millán -, enquanto José Mota fez uma maior mudança em relação à última equipa feita por César Peixoto: saíram Jordi, Fernando Fonseca, Vasco Sousa, Luís Bastos, Matchoi e Butzke e entraram Vekic, Flávio Ramos, Antunes, Arthur Sales, Koffi e Thomas.

O Paços de Ferreira entrou mais forte, com mais bola, e nos primeiros minutos de jogo criou várias oportunidades de perigo junto da baliza de Luíz Junior.

Aos 14 minutos, após falha de Mihaj, Koffi isolou-se na área, mas demorou bastante a rematar e Francisco Moura cortou o lance impedindo o golo.

Entretanto, o Famalicão, na primeira oportunidade fez o golo: decorriam os 20 minutos e Penetra isolou Kadile que, depois de aguentar uma carga, atirou confiante para dentro da baliza de Vekic.

Mas os pacenses mantiveram a pressão e, logo de seguida, repuseram a igualdade, quando, depois de um cruzamento de Delgado, Koffi deixou para Thomas, que rematou forte para o golo, sem qualquer hipótese para o guardião famalicense.

Depois disso, a partida 'arrefeceu' e as oportunidades de golo escassearam.

O arranque da segunda parte trouxe um golo para a equipa da casa: cruzamento de Puma Rodriguez e Francisco Moura, no coração da área, cabeceou para o golo que deu a vitória ao Famalicão.

Ainda antes do tempo extra, os famalicenses estiveram muito perto de fazer o terceiro, numa altura em que o Paços de Ferreira já estava mais desorientado e com dificuldades em contrariar a pressão imposta pelo adversário.

Aos 80 minutos, depois de Kayky fazer um mau desvio, o Famalicão insistiu e Riccieli assistiu Cádiz que, na área, rematou, com a bola a ir ao poste.

O Famalicão segurou da melhor forma a vantagem até ao final e garantiu três importantes pontos.