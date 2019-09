Famalicão voa alto na Liga

Num jogo inédito - nunca os dois clubes se tinham defrontado no escalão principal - o Famalicão venceu este sábado nas Aves (2-3) e deu sequência ao excelente arranque de temporada que está a protagonizar, com três vitórias e um empate. É líder isolado.A equipa de João Pedro Sousa entrou melhor na partida e Pedro Gonçalves (7’) atirou à barra na cobrança de um livre.O jogo, sempre muito movimentado e interessante, entrou depois num vaivém de emoções, com o Desp. Aves a responder por Mohammadi, que obrigou Defendi a uma defesa apertada. O golo inaugural não tardou, com o jovem central argentino Nehuen a desviar de cabeça um ressalto em Beunardeau depois de uma jogada individual de Lameiras.O Famalicão ficou condicionado ainda antes da meia hora, com Lionn a ser expulso por ter derrubado Mohammadi, que seguia isolado para a baliza. Na conversão do livre, o avançado iraniano fez o empate.Mesmo em inferioridade numérica, o Famalicão não deixou de atacar mas deixou espaços nas costas que Mohammadi não aproveitou aos 44 minutos.No segundo tempo, mostrando a sua vitalidade, os famalicenses voltaram a adiantar-se no marcador, com Fábio Martins a marcar de penálti após falta de Mehremic sobre Toni Martínez. Uma vantagem que Defendi manteve, opondo-se a um cabeceamento de Mehremic.Augusto Inácio bem tentou mexer com o jogo, nomeadamente através das substituições, mas quando o fazia Afonso Figueiredo foi expulso. Logo a seguir, o Famalicão matou o jogo com um grande golo de Anderson, tendo o Aves reduzido por Kahraba na última jogada. O Famalicão continua a voar e lidera o campeonato."Somos uma equipa a sério. Temos de corrigir alguns erros. Foi um triunfo justíssimo. A liderança? É uma coisa que não nos tira o sono, nem nos preocupa", foi assim que João Pedro Sousa, técnico do Famalicão, analisou o jogo.