A aprovação da família, o bom ambiente no balneário do Benfica e um desconto nos impostos que vai pagar em Portugal. Ao que o CM apurou, estes três aspetos convenceram Di María a voltar ao Benfica, 13 anos depois, num processo negocial em que Rui Costa teve papel decisivo.



A mulher do craque argentino deu o seu aval ao regresso a Lisboa.









