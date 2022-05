Família de Igor Silva acusa familiares de Marco 'Orelhas' de racismo

A família de Igor Silva, adepto do FC Porto assassinado nos festejos do título, acusa a família de Marco 'Orelhas' de racismo. É uma acusação feita com base numa mensagem de voz dirigida à vítima.Segundo a família de Igor Silva, foi uma mulher quem disse esta frase, que inclui insultos racistas. É um detalhe que pode fazer toda a diferença neste processo.A família da vítima pode pedir um agravamento da qualificação penal imputada aos suspeitos, tendo em conta que o crime pode ter acontecido por motivações racistas.Os familiares de Igor Silva garantem ter ouvido a mensagem de voz. Ainda assim, o telemóvel está desaparecido.