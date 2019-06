Famílias de jogadores do Gil Vicente entram nos balneários e assistem a discurso emotivo do treinador

O discurso do treinador do Gil Vicente de sub-19, Nuno Santos, contou com convidados especiais antes do último jogo da época, com as famílias dos jovens futebolistas a entrarem no balneário da equipa."Tenham orgulho nos vossos filhos", pode ouvir-se durante a palestra, agradecendo a todos os pais presentes."Agradeço do fundo do coração pelos pais que são e pelos filhos que vocês têm. Sintam-se orgulhosos por aquilo que vocês têm em casa, pelos nossos pais que estão sempre de braços abertos para nos receber", disse ainda Nuno Santos, num discurso emotivo."Para nós o balneário é sagrado", reforçou o técnico português.