Farense e Santa Clara: Jogo equilibrado até no resultado

O Farense e o Santa Clara empataram (1-1) esta quinta-feira num jogo marcado pelo equilíbrio e também pelo regresso ao futebol português do técnico Jorge Costa, que se estreou no banco dos algarvios.



O grande golo de calcanhar de Ryan ‘mini Messi’ Gauld (40’) marcou a 1ª parte e surgiu numa fase de pressão ofensiva do Farense, quando, até então, a partida estava equilibrada: as duas até já tinham dividido dois remates ao poste, por Cláudio Falcão (10’) e Lincoln (12’). Daniel Ramos terá conversado com os seus jogadores ao intervalo, porque o regresso ao campo trouxe uns açorianos mais incisivos no ataque. A fórmula resultou, com um penálti transformado pelo avançado Carlos Jr. O Santa Clara está no 7º lugar na tabela e o Farense continua na zona de despromoção.

