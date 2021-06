Farense espera ser repescado para continuar na I Liga

Se o Boavista falhar o licenciamento para a próxima época, condição que terá de cumprir até dia 18, o Farense quer ficar com a vaga dos axadrezados na I Liga em vez do Rio Ave. “Ainda não há nenhuma decisão sobre clubes desqualificados, este assunto é um pouco prematuro, mas a nossa interpretação dos regulamentos é que será o Farense” a ser repescado, afirma ao CM João Rodrigues, reeleito presidente dos algarvios na sexta-feira.





Está em causa a redação do Regulamento das Competições da Liga Portugal. No artigo 21º, o ponto 6 refere que “se um ou mais clubes da I Liga não reunirem os requisitos legais e regulamentares para essa competição”, as vagas serão “preenchidas pelos clubes da I Liga melhor classificados na época anterior nos termos do nº 3”.