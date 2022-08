A equipa inglesa do Wolverhampton acusou adeptos do Farense de terem feito gestos racistas contra um dos seus atletas num jogo particular entre as duas equipas, que decorreu no domingo, em Faro. O clube algarvio já reagiu e diz que a situação vai ser investigada “exaustivamente”.









“Estamos muito desapontados por informar que um dos nossos jogadores foi alvo de abuso discriminatório de adeptos adversários durante o jogo desta noite com o Farense”, acusou o clube orientado pelo português Bruno Lage.

Apesar de não terem divulgado o nome do jogador, segundo os adeptos do Wolves, o alvo terá sido o sul-coreano Hwang, que marcou o golo dos ingleses numa partida de pré-época que acabou empatada (1-1). O Wolverhampton disse que vai apresentar queixa à UEFA.









Leia também Farense garante investigação após acusações de atos racistas de adeptos durante jogo com Wolverhampton A direção do Farense reagiu esta segunda-feira às acusações e revelou que, apesar de durante o jogo não ter notado nenhuma situação desta natureza, garante que a situação vai ser investigada.

“O Farense, ao longo dos seus 112 anos de história, sempre se pautou pela defesa da dignidade da pessoa humana. Repudiamos, em absoluto, qualquer forma de racismo ou discriminação”, revelam os algarvios, assegurando que, caso as acusações dos ingleses se confirmem, “serão comunicadas às entidades competentes”.