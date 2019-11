Farense sobe ao primeiro lugar da II Liga

O Farense venceu este domingo (2-1) o Mafra e subiu ao 1º lugar da II Liga. A terceira vitória consecutiva na competição permitiu aos algarvios aproveitarem os empates de Sp. Covilhã (0-0 com o Penafiel no sábado) e Nacional (1-1 com o Feirense) para assumirem a liderança isolada (dois pontos de vantagem).Até foi o Mafra quem entrou melhor na partida , dispondo de uma oportunidade de golo logo no primeiro minuto. A equipa treinada por Vasco Seabra tinha mais posse de bola e exercia uma pressão alta, mas tinha dificuldades em criar lances de perigo.O Farense foi reagindo e ameaçou marcar à passagem da meia hora: Ryan Gauld rematou fraco após um contra-ataque bem desenhado. O médio escocês viria a ser decisivo pouco depois, quando foi pontapeado na grande área. Fabrício Simões converteu o penálti (37’) e fez o 1-0. O Mafra tentou reagir até ao intervalo, mas o resultado permaneceu inalterado.A segunda parte trouxe um Farense mais aguerrido e com mais iniciativa, o que permitiu avolumar o marcador logo aos 50’, por Matheus Silva. A equipa visitante não se deixou abater e foi atrás do prejuízo. Ainda reduziu por Paul Ayongo (71’), mas a pressão final não chegou para o empate, o que seria merecido.Ainda não foi esta jornada que as equipas B de FC Porto e Benfica deixaram a segunda metade da tabela da II Liga. No jogo deste domingo, os dragões (12º lugar) até estiveram a vencer, mas perderam (1-3) em casa com o Leixões. Nas últimas sete rondas, os portistas apenas venceram uma vez.Quanto ao Benfica (13º lugar), também esteve este domingo em vantagem, mas acabou derrotado (igualmente por 1-3) no Seixal. A equipa secundária dos encarnados ainda não conseguiu vencer dois jogos consecutivos na II Liga esta época.