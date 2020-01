Farense vence Casa Pia e mantém liderança na II Liga

O Farense venceu ontem no reduto do Casa Pia por 2-0, em jogo da II Liga, e mantém a liderança da prova, com mais um ponto do que o Nacional, que bateu fora de casa (2-0) o Desp. Chaves.

O golo inaugural do emblema de Faro surgiu por Arnold, aos 43’, num lance em que o avançado foi mais ágil do que o guarda-redes do Casa Pia e conseguiu antecipar-se à defesa dos gansos. Já no segundo tempo (90’+5), Ryan Gauld, antigo jogador do Sporting, marcou o segundo dos farenses.

Em Chaves, a formação da Madeira marcou por Gorré, aos 45’+1, aproveitando um erro da defesa, e estabeleceu o resultado final aos 64’, beneficiando de um autogolo de Hugo Basto. Aos 86’, Perotti, recém-entrado, foi expulso por acumulação de amarelos.



Aos 88’, houve desentendimento entre elementos das duas equipas. Ricardo, guarda-redes dos flavienses, acabou expulso, terminando Kevin Medina à baliza. No lado contrário, Jota, no banco, também viu vermelho.n