“É um sonho para todos nós entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Sabemos que vai ser um trabalho difícil, vamos apanhar equipas com qualidade e muito complicadas. Neste momento, o nosso foco é o trabalho diário, treinar todos os dias no limite, dar o máximo em cada treino e em cada jogo de preparação para estarmos prontos para dar uma boa resposta e alegrias aos nossos adeptos que bem merecem.” Palavras de Pizzi, numa espécie de antevisão da participação da equipa do Sp. Braga nos jogos de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogador da equipa minhota falou aos meios do clube depois do primeiro treino de relvado.





O Sp. Braga é cabeça de série no sorteio da 3.ª pré-eliminatória (1.ª mão a 25 ou 26 de julho). Tem como possíveis adversários o Sturm Graz (Áustria), o Backa Topola (Sérvia) e dois vencedores dos jogos em que intervêm Genk (Bélgica), Dnipro (Ucrânia), Servette (Suíça) e Panathinaikos (Grécia), na 2.ª pré-eliminatória.