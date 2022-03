O Sporting está forçado a encaixar mais de 100 milhões de euros com a venda de jogadores no próximo verão. Ao que o CM apurou, essa é a fasquia mínima que terá de ser atingida para garantir o equilíbrio das contas.Devido à crise gerada pela Covid, que provocou uma quebra próxima dos 30% no mercado de transferências a nível global, o Sporting tomou a decisão estratégica de travar a saída de ativos em saldos.